Decimoputzu.
20 novembre 2025 alle 00:34

Gli studenti ripuliscono il paese 

Più di 400 studenti hanno partecipato alla pulizia del paese. I ragazzi delle scuole di Decimoputzu sono stati protagonisti di una lezione ecologica. Sono stati due giorni che hanno coinvolto i giovani dalla scuola dell’infanzia alla scuola medie dell’istituto comprensivo, all’insegna di laboratori per la divulgazione guidata da esperti e di Legambiente “Puliamo il Mondo di Legambiente”, in giro per le vie del paese a recuperare rifiuti per le strade, ad indicare che i rifiuti conferiti correttamente sono una risorsa.

L’amministrazione comunale e Formula Ambiente che gestisce il servizio igiene urbana, hanno centrato l’obbiettivo: «Siamo consapevoli che le giovani menti sono il presente, il futuro e che possono dare un contributo fondamentale nell’affrontare le criticità legate alla transizione ecologica», dice il delegato Roberto Pirisi. (l. e.)

