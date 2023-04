Gli studenti raccolgono mille mozziconi 

Giornata speciale per gli alunni della scuola di via Regina Margherita dell’Istituto comprensivo 2 Maria Lai.

Armati di pinze e buste, hanno lasciato per qualche ora le classi e si sono addentrati nelle strade attorno al loro istituto per raccogliere cicche di sigaretta e altri rifiuti lasciati dagli incivili. In poco meno di un’ora sono stati raccolti un migliaio di mozziconi e sistemati dentro alcune bottiglie prima di essere smaltiti in modo corretto. I bimbi sono stati guidati dall’associazione Cittadinanza Attiva Oikos.

«Abbiamo prima mostrato un video dove si facevano vedere i danni all’ambiente provocati dalle cicche di sigarette» spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «e dopo siamo usciti per operare sul campo. I bambini hanno compreso anche quanto è importante riciclare i rifiuti».

La passeggiata ecologica si è svolta tra piazza Dessì e via Dante nei dintorni della scuola. Una volta tornati in classe i bambini si sono divertiti a realizzare delle installazioni con la spazzatura che avevano raccolto.

Ne sono nati così quadretti singolari e divertenti con scritte o disegni tutti creati con i rifiuti. Perché anche in pochi metri è stata tanta la spazzatura ritrovata. Uno dei più gravi problemi è proprio quello dell’abbandono delle cicche. Quasi nessuno si preoccupa di gettarle nei contenitori appositi deturpando aiuole, strade e marciapiedi.