Monserrato.
28 novembre 2025 alle 00:23

Gli studenti raccolgono 137 chili di rifiuti 

Un gesto simbolico, di sensibilizzazione, ma anche un intervento concreto per ribadire l’impegno dell’Università di Cagliari verso il rispetto dell’ambiente. Ieri mattina, nel campus di Monserrato, l’iniziativa “Ripuliamo il campus!” ha coinvolto una cinquantina tra studentesse e studenti, docenti e personale tecnico e bibliotecario, che hanno dedicato il loro tempo alla cura degli spazi aperti e delle aree verdi dell’Ateneo. Divisi in squadre e muniti di guanti e sacchi, i partecipanti hanno ripulito aiuole, cortili e marciapiedi, effettuando la differenziata per agevolare il corretto smaltimento dei materiali. I rifiuti raccolti hanno superato i 137 kg, suddivisi tra plastica, vetro e latta, carta e secco residuo. In chiusura di giornata, nell’Aula Boscolo, la premiazione della squadra che ha raccolto più rifiuti e la presentazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Ateneo, sempre più sensibile alle pratiche di riciclo.

