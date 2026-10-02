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Selargius.
03 ottobre 2026 alle 00:29

Gli studenti: «Qui nessuno è straniero» 

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Uno striscione all’ingresso del liceo Pitagora di Selargius con un messaggio: “Qui nessuno è straniero. Articolo 34, la scuola è aperta a tutti. Siamo tutti uguali”. Un gesto simbolico dei rappresentanti degli studenti in risposta al Decreto del Governo che prevede un tetto massimo del 30% di studenti stranieri nelle classi.

«La scuola non è solamente il posto dove veniamo ogni mattina per fare lezione. È il luogo in cui impariamo a confrontarci con persone diverse da noi, a conoscere realtà differenti e a costruire la nostra idea di futuro», dicono i liceali. «L’istruzione e la possibilità di frequentare la scuola non dovrebbero essere viste come un privilegio riservato a qualcuno, ma come un diritto. E i diritti umani e l’uguaglianza appartengono a tutti, senza distinzione. Questo non è uno slogan contro qualcuno. È un messaggio su quale dovrebbe essere il ruolo della scuola: un luogo dove nessuno viene definito prima di tutto dalla propria provenienza, ma viene riconosciuto come studente e come persona».

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