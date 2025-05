Gli studenti puliscono le spiagge 

Coinvolgere i giovani nella pulizia delle spiagge come monito e strumento di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti. Nell’ambito del progetto Basca in Sardegna, finanziato dall’assessorato all’Ambiente della Regione e coordinato dal Ceas Montevecchio di Guspini, cinquanta studenti dell’istituto Buonarroti-Volta hanno ripulito dai rifiuti le spiagge di “Su Pistoccu” e “Portu Maga”, nella Costa Verde.

«Per il secondo anno consecutivo l’ultimo impegno esterno degli studenti prima della fine dell'anno è stato ripulire la spiaggia. I ragazzi erano entusiasti e hanno partecipato volentieri, non si tirano mai indietro per iniziative del genere», esclama il dirigente scolastico, Mauro Canu. Con soddisfazione Ruggero Ruggeri, responsabile del Ceas, aggiunge: «Assieme ai ragazzi e ai sei insegnanti, abbiamo rimosso tanti rifiuti, di cui l’ottanta per cento era costituito da plastica». Non solo dalle spiagge, ma anche tra i cespugli della macchia mediterranea, tra piante di cisto e fillirea: riempiti quindici bustoni alti almeno 70 centimetri. Inoltre, è stato rinvenuto anche un materasso. «L’attività si è svolta anche grazie alla collaborazione del ristorante situato nelle vicinanze, che ha messo a disposizione alcuni spazi per depositare i bustoni, poi ritirati dalla ditta della nettezza urbana», ha concluso Ruggeri. ( g. g. s. )

