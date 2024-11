Gli studenti protestano: «Scuola in abbandono» 

Laboratori non praticabili, bagni inefficienti, piante pericolanti, crepe, umidità, infiltrazioni. È nutrito l’elenco delle proteste degli studenti dell’indirizzo Agrario di Santadi e Villamassargia dell’istituto tecnico “Cesare Beccaria- Emanuela Loi” di Carbonia.

E proprio a Carbonia, ieri mattina, nella sede della Provincia in via Mazzini, una delegazione di alunni (una trentina, soprattutto le quinte classi) si sono recati per manifestare preoccupazione per una serie di situazioni datate anni. Favorito anche dall’amministrazione comunale di Carbonia, è scaturito un incontro con i funzionari della Provincia. «Siamo stanchi dell’immobilismo dimostrato finora - hanno rimarcato per la sede di Santadi i rappresentanti Giorgia Nonnis ed Elia Massa – con i fondi stanziati dal Pnrr nel territorio sono state demolite e ricostruite scuole da zero: per noi nulla». Contestazione sposata anche dalla sede di Villamassargia: «Pronti ad altre azioni di protesta – affermano Simone Garau e Simone Meloni – assemblee straordinarie e sciopero bianco». A Santadi lamentano problemi nel laboratorio di informatica, in biblioteca, nel corridoio di accesso ai laboratori, nei bagni. A Villamassargia le proteste riguardano i laboratori di chimica e trasformazione, l’assenza della palestra, il caseificio, i bagni, la messa in sicurezza delle piante, la carenza di attrezzature previste dal Piano Sulcis. «In questi anni – sottolineano – non sono certo mancati sopralluoghi degli ingegneri». Ce ne saranno altri: previsti oggi a Santadi (progetto a ottimo punto) e domani a Villamassargia. I fondi per gli interventi sono attesi dalla Regione. (a. s.)

