Gli studenti premiati da Mattarella 

Da Selargius al Quirinale, con tanto di stretta di mano e complimenti ricevuti direttamente dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Protagonista una delegazione di studenti selargini dell’Istituto comprensivo 1 che lunedì scorso hanno partecipato alla cerimonia a Roma per il Giorno del Ricordo, arrivati primi tra le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia nel concorso nazionale “10 febbraio. Nel marmo e nel bronzo”.

Il premio

Un progetto guidato dall’insegnante Margherita Sulas con la dirigente Patrizia Fiori. Attraverso un’approfondita ricerca storica, i ragazzi hanno ricostruito una mappa virtuale della città di Fertilia, un esempio emblematico di inclusione e accoglienza, legando ai luoghi le vicende delle famiglie che proprio lì hanno potuto iniziare una nuova vita. Un lavoro scolastico, premiato a livello nazionale, che di fatto ha rappresentato un omaggio alla resilienza e al contributo degli esuli Giuliano-Dalmata alla società sarda. «La storia del confine orientale è una parte fondamentale del nostro passato», spiega Sulas, professoressa al Comprensivo 1, dottore di ricerca dell'Università di Cagliari ed esperta delle tematiche legate alle vicende del confine orientale italiano. «Con questo progetto, desidero avvicinare i ragazzi a temi complessi ma cruciali per comprendere la nostra identità». Soddisfatta la dirigente Fiori: «Il nostro istituto ancora una volta, in questo anno scolastico, rivolge la sua attenzione a progetti di interculturalità, inclusione e valorizzazione del patrimonio culturale storico e artistico della nostra isola in stretta sinergia con il territorio».

L’incontro al Quirinale

A ritirare il premio consegnato da Mattarella è stato il piccolo Samuele Putzu, mentre Nicolò Serra ha illustrato il lavoro svolto. Targa e una giornata indimenticabile per tutti, ma non solo: l’intero gruppo, composto da 28 studenti, partirà ad aprile per il Viaggio del Ricordo, un’iniziativa interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.Un’esperienza emozionate, seguita dai complimenti del sindaco Gigi Concu che all’indomani della premiazione ha rivolto un messaggio gli studenti ringraziandoli «a nome di tutta l’amministrazione comunale per questo prestigioso riconoscimento ottenuto. Un risultato che ci riempie di orgoglio e dà lustro a tutta la comunità selargina. Non capita sicuramente tutti i giorni né a tutti di essere ricevuti e premiati dal Presidente della Repubblica, e sono certo che questo sarà uno dei tanti ricordi indelebili che conserverete del vostro percorso scolastico: fate tesoro di questo premio e di quanto appreso, diventate la voce di chi non ce l’ha, ricordando che la violenza, in qualsiasi sua forma, non è mai la strada giusta».

