Gli studenti portano sul palco le “Emozioni” 

Emozioni in primo piano alla scuola secondaria di primo grado a Ghilarza. Sabato alle 18 alla Torre aragonese sarà infatti portato in scena lo spettacolo “L’Abc delle emozioni”, esito finale di un percorso che ha visto impegnati gli alunni di prima e seconda B coordinati dalla professoressa Valeria Manca. In collaborazione con la Scuola di musica “Guilcier Barigadu”, sotto la direzione di Aurelio Serra e Bruno Camera, gli studenti porteranno in scena uno spettacolo composto da loro.

«Questo progetto nasce per fare educazione affettiva e sentimentale tra i giovani in un momento di grande disagio giovanile, in cui si parla spesso di violenza, portata avanti anche da baby gang - spiega Valeria Manca – Si tratta della seconda parte del progetto iniziato lo scorso anno che aveva avuto come protagonista Franca Carboni, neuropsichiatra specializzata in dipendenze comportamentali». ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA