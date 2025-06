Gli studenti portano in scena i misteri di San Gemiliano 

Con un'appassionata rappresentazione teatrale hanno fatto rivivere uno dei luoghi simbolo della comunità: la torre di San Gemiliano con lo spettacolo “La Torre racconta: Le Custodi del Mare e l’Alcaide Fantasma”. A portare in scena al San Francesco, un viaggio attraverso la storia e la memoria, gli alunni della 1A dell'IC2 Monte Attu, diretto da Alessandra Masi. Un percorso di preparazione di diversi mesi durante il quale hanno partecipato a prove teatrali, laboratori espressivi, attività di ricerca storica e creativa. Lo spettacolo ha unito storia, leggenda, mistero e creatività, regalando al numeroso pubblico presente e ai ragazzi un’esperienza emozionante. L’evento è stato curato dalla coordinatrice di progetto Scilla Contu, la regia di Antonio Ghironi, e la consulenza storica di Gian Luisa Carracoi. A dare un prezioso contribuito gli studenti della 4D del Liceo Scientifico, guidati dalla docente Mirella Littera per l’ideazione delle scene immaginifiche. Hanno partecipato anche le classi 1^ C e 1^ B del Comprensivo 1, che hanno presentato i plastici della Torre realizzati nell’ambito di un progetto guidato dalla docente Laura Lavra.

