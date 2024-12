Gli studenti piantano duecento alberi 

All’insegna dello slogan “Chi pianta un albero pianta una speranza”, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Sanluri hanno piantato e adottato duecento alberi della flora mediterranea, donati dall’agenzia regionale Forestas. Ciascuno ha avuto il cartellino della sua piantina per prendersene cura, osservare i cambiamenti, fino a vedere spuntare il primo fiore, arricchendo così di verde un altro angolo del parco che circonda la chiesetta di Sant’Antiogu becciu, lungo la strada campestre Sanluri-Villanovaforru. L’iniziativa è del comitato Amici di Sant’Antiogu con la scuola e il Comune. «Il progetto - ricorda il presidente, Maurizio Serra - è utile per sviluppare una coscienza ecologica, soprattutto sensibilizzare i piccoli a divenire custodi delle nostre bellezze». Messo a dimora anche un grande leccio, dono dei cinquantenni della città. Come da tradizione è stato allestito il presepe benedetto dal parroco Mariano Matzeu. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA