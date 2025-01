Gli studenti mandano a casa Vucevic 

Belgrado. La protesta degli studenti, che in tutta la Serbia va avanti da settimane con l’appoggio dell’opposizione e di altre categorie di lavoratori, ha causato un’inaspettata crisi di governo a Belgrado, con il premier conservatore Milos Vucevic che, a soli tre giorni da un previsto vertice intergovernativo con l’Italia, ha annunciato ieri a sorpresa le sue dimissioni, nella speranza di contribuire a un allentamento delle forti tensioni sociali e politiche nel Paese balcanico. Una decisione presa sulla scia di incidenti, scontri e aggressioni che a più riprese hanno coinvolto negli ultimi mesi gli studenti in agitazione, protagonisti di blocchi e occupazioni di diverse facoltà universitarie e che manifestano quotidianamente contro il governo e il presidente Aleksandar Vucic, accusati di corruzione, scarsa democrazia e controllo sui media.

La protesta ha preso il via dopo il crollo del primo novembre scorso di una tettoia esterna alla stazione di Novi Sad, seconda città della Serbia, con 15 morti. Un incidente avvenuto poco dopo la fine di lavori di ristrutturazione e causato, secondo gli studenti, dall’incuria e dai mancati controlli legati alla corruzione nelle alte sfere di governo e amministrazione. A migliaia gli studenti a Belgrado, Novi Sad e nelle altre città del Paese sono scesi in strada per contestare le autorità, organizzando cortei e attuando blocchi stradali.

