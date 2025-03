Gli studenti liceali imparano la lotta alla violenza di genere 

La lotta contro la violenza di genere passa anche tra i banchi di scuola. Nell’aula magna del liceo classico Dettori, ieri il secondo incontro del progetto “Educare è cambiare: a scuola contro la violenza di genere”, promosso dal Rotary club Cagliari nord. Si sensibilizzano gli studenti simulando un processo giudiziario in cui interpreteranno giudici, avvocati e testimoni nel caso di Elisa Consoli, vittima di maltrattamenti come manipolazione psicologica e aggressioni fisiche, che ha denunciato il suo aguzzino nel 2014.

Il senso dell’iniziativa

«Queste iniziative permettono ai giovani delle superiori di immedesimarsi nei protagonisti delle vicende», commenta l’avvocata Luisa Giua Marassi, assessora comunale all'Ecologia urbana e socia del club, sottolineandone l’impatto emotivo ed educativo. L'avvocata Maria Luisa Vernier evidenzia il coinvolgimento diretto: «Non è come guardare un documentario, gli studenti avranno parte attiva nel processo». Concorda il magistrato Giorgio Altieri: «Facciamo calare i ragazzi in una vicenda reale, sensibilizzandoli sulla violenza di genere». È anche un'occasione di orientamento professionale: opportunità che da studenti non abbiamo avuto», aggiunge l'avvocata Daniela Russo, «tutto era improntato allo studio. Confrontarsi con avvocati, magistrati e giornalisti può far sbocciare una nuova passione».

Gli argomenti principali

La scelta dei casi è mirata: «L’adolescenza è un’età delicata. Raccontiamo storie vicine agli studenti, con dinamiche sentimentali in cui emergono gelosie e possesso», spiega Giua Marassi. Claudia Rabellino, presidente del Rotary, evidenzia il contesto culturale: «La violenza di genere si nutre di silenzio e indifferenza. Serve consapevolezza tra le nuove generazioni». Segnali positivi dai piccoli attori: «Sembrano molto interessati», osserva Russo, «quando metteremo in scena il processo daranno voce ai loro dubbi». Sandra Pani, di Giulia giornaliste, richiama il ruolo dell’informazione: «Anche i comunicatori più attenti cadono in errori banali sull'argomento». Aggiunge Rabellino: «La storia delle donne è fatta di diritti negati, fino agli anni Sessanta non potevano essere magistrate perché considerate incapaci di prendere decisioni, fino al ‘75 il diritto di famiglia non le metteva sullo stesso piano dei mariti». Pani invoca una trasformazione culturale profonda: «Combattiamo la violenza e tutte le forme di potere e discriminazione radicate nella nostra cultura».

