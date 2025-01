Tre classi al quinto anno della primaria, due del plesso di via Fieramosca e una di via San Benedetto per un giorno hanno lasciato la propria classe per dedicarsi all’educazione civica. Prima l’incontro con il sindaco Graziano Milia all’ex Convento dei Cappuccini, poi quello in Municipio con la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. Un piccolo question time da parte delle nuovissime generazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA