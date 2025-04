Gli studenti in visita a Circomare 

Studenti delle scuole medie di Arbatax in visita all’ufficio circondariale marittimo di via Lungomare. L’occasione è stata la Giornata del mare. Il personale della Guardia Costiera, al comando del tenente di Vascello Mattia Caniglia, ha accolto gli alunni illustrando loro i temi della giornata e i compiti essenziali delle Capitanerie di porto: dal salvataggio delle vite umane in mare alla tutela dell’ambiente marino e degli ecosistemi sommersi. Gli studenti delle tre sezioni hanno potuto salire a bordo dei mezzi nautici e assistere alla spiegazione dei sistemi di salvataggio, come ad esempio l’apertura di una zattera. In occasione dei 160 anni di storia del corpo è stato proiettato il cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco”. Nel corso della visita tra i temi affrontati si è dato rilievo alla tutela del mare dall’inquinamento da plastiche con la spiegazione delle conseguenze in mare e sul ruolo delle nuove generazioni per la tutela dell’ambiente marino e del pianeta. (f. me.)

