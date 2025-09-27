Gli studenti in silenzio per Cinzia 

Prima nella scuola è calato il silenzio poi è iniziata una lunga discussione sul femminicidio che da giorni sta scuotendo la Sardegna. Così ieri mattina l’istituto superiore “Don Deodato Meloni” ha voluto ricordare la vittima di quella tragedia, Cinzia Pinna. «La scuola ha risposto alla mia sollecitazione – sottolinea il dirigente , Bruno Sanna – I professori e gli studenti sono stati esemplari perché hanno osservato in perfetto silenzio i cinque minuti dedicati a Cinzia Pinna, la giovane uccisa a Castelsardo, e poi hanno discusso sui fatti accaduti riflettendo profondamente sul tema della violenza sulle donne».

I ragazzi di diverse classi hanno anche preparato i cartelloni con disegni e frasi significative «e hanno manifestato la loro sensibilità rivolgendo un pensiero ad una giovane alla quale è stato negato il diritto alla vita, per mano assassina – precisa Sanna – Come dirigente scolastico sono soddisfatto perché si è svolta una lezione di educazione civica contenente un messaggio che certifica il rifiuto di ogni forma di violenza». ( m. g. )

