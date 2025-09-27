VaiOnline
Scuola.
28 settembre 2025 alle 00:57

Gli studenti in silenzio per Cinzia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima nella scuola è calato il silenzio poi è iniziata una lunga discussione sul femminicidio che da giorni sta scuotendo la Sardegna. Così ieri mattina l’istituto superiore “Don Deodato Meloni” ha voluto ricordare la vittima di quella tragedia, Cinzia Pinna. «La scuola ha risposto alla mia sollecitazione – sottolinea il dirigente , Bruno Sanna – I professori e gli studenti sono stati esemplari perché hanno osservato in perfetto silenzio i cinque minuti dedicati a Cinzia Pinna, la giovane uccisa a Castelsardo, e poi hanno discusso sui fatti accaduti riflettendo profondamente sul tema della violenza sulle donne».

I ragazzi di diverse classi hanno anche preparato i cartelloni con disegni e frasi significative «e hanno manifestato la loro sensibilità rivolgendo un pensiero ad una giovane alla quale è stato negato il diritto alla vita, per mano assassina – precisa Sanna – Come dirigente scolastico sono soddisfatto perché si è svolta una lezione di educazione civica contenente un messaggio che certifica il rifiuto di ogni forma di violenza». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 
L’omicidio

Imprenditore italiano ucciso in Albania

La vittima, un 44enne di Varese, lavorava nell’azienda della famiglia 