Gli studenti in piazza contro i manganelli  

«Contro le bombe e le manganellate». Dopo le cariche di Pisa, studenti di tutta l’Italia in piazza per solidarietà ai palestinesi. I ragazzi hanno intonato cori contro i fatti di venerdì in Toscana. Fratelli d'Italia ha invece sostenuto l'iniziativa di vicinanza agli agenti di polizia visitando alcune questure del Paese. «Le aggressioni subite dalle donne e uomini in divisa sono inaccettabili», dice l'assessore regionale piemontese Elena Chiorino, a Biella con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

Pisa senza incidenti

I riflettori della protesta sono tutti rivolti verso Pisa, dove in migliaia erano in piazza per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, sventolando bandiere della pace e palestinesi. I corteo si sono chiusi senza problemi in tutto il Paese. Alla manifestazione, scandita da slogan contro «Israele fascista e terrorista», c’erano alcuni esponenti del Pd e della sinistra compreso il presidente della provincia, il dem Massimiliano Angori. A Firenze, invece, qualche centinaio di studenti si è ritrovato davanti al Consolato statunitense prima di partire in corteo. Su un lungo striscione l'appello a «fermare il genocidio a Gaza». Il numero di manifestanti è poi aumentato a circa mille persone e il corteo si è diretto sui lungarni.

Il corteo di Roma

La manganellate di Pisa, stigmatizzate dal presidente della Repubblica, non hanno scoraggiato le manifestazioni in tutto il Paese. A Roma gli studenti hanno esposto la foto del presidente israeliano Benjamin Netanyahu e della premier Giorgia Meloni imbrattata con impronte della mani verniciate di rosso, a significare il «sangue dei palestinesi». Il corteo ha attraversato la Capitale scandendo slogan contro Segre e la premier, per concludersi davanti all'università La Sapienza, dove gli studenti hanno intonato “Bella Ciao”.

In piazza a Milano

In 1.500 hanno manifestato a Milano per il 21° corteo pro-Palestina con lo slogan “Fermiamo il genocidio, salviamo Gaza”. Si sono raccolti in un minuto di silenzio per commemorare i morti del “massacro della farina”:«150 uccisi e più di mille feriti mentre cercavano di recuperare qualcosa per dar da mangiare ai propri figli». Anche qui slogan contro Meloni e Biden.

FdI con la polizia

Intanto esponenti di Fratelli d'Italia giravano per le questure per solidarietà agli agenti di polizia, vittime di minacce e insulti per le cariche di Pisa. Ieri un dirigente della Digos di Bologna è stato colpito dalla vernice rossa. Alcuni militanti di FdI aggrediti in mattinata a Torino dagli antagonisti. Da Rieti a Catanzaro, da Biella a Cagliari, le delegazioni del partito hanno stretto le mani alle forze dell'ordine.

