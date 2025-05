Gli studenti e Manu Invisible realizzano un nuovo murale 

Nel muro che si affaccia sul cortile, della palestra della scuola media di via Portogallo, a Pitz’e Serra, c’è un grande murale. A realizzarlo è stato l’artista Manu Invisible assieme agli studenti nell’ambito di un progetto promosso dall’associazione Domus De Luna e dalle Politiche sociali del Comune e che unisce creatività, partecipazione e riqualificazione degli spazi scolastici.

E ieri mattina è stata una grande festa per l’inaugurazione ufficiale senza tagli di nastri ma con un unico grande applauso che ha unito tutti quelli che hanno partecipato.

«È stata una bella esperienza», dice la dirigente scolastica Maria Gabriella Bussu, «Manu Invisible è rimasto con noi per una settimana. I ragazzi hanno spiegato cosa volevano rappresentare e poi hanno collaborato con l’artista». Un’opera che, aggiunge, «mira a unire, un’opera di comunità perché si apre su un cortile sui cui si affacciano anche i palazzi».

Sul muro è raffigurata una bilancia. In un piatto c’è la parola sapere, la più importante, con all’interno le varie emoticon, sull’altro la parola pesare che è l’anagramma di sapere e che contiene le cose che pesano ma che in realtà non dovrebbero avere valore come i diamanti, il denaro, la bellezza, la giovinezza. Tutto ciò che in realtà non è così importante nella vita di una persona.L’artista Manu Invisible ha sottolineato «l’importanza del lavoro collettivo, perché la comunità restituisce bellezza».

