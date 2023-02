Gli studenti e la sicurezza stradale  

Giovedì farà tappa a Cagliari il "Sara safe factor”, un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani di Sara assicurazioni, Compagnia assicuratrice ufficiale dell’Aci, in collaborazione con Aci sport e Automobile club di Cagliari.

Dalle 9,30 nella sala Castello dell’hotel Regina Margherita gli studenti del Dettori, del Pacinotti e dell’Alberti incontreranno il pilota Andrea Montermini, che porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita. Saranno inoltre illustrate le regole da seguire quando si è alla guida di una moto, una bici o un monopattino, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione e all’importanza del corretto utilizzo del casco. Interverranno anche il presidente Automobil club Cagliari Antonello Fiori e il responsabile del Roma Bike park Emiliano Cantagallo.

