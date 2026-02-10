VaiOnline
Pabillonis-Guspini.
11 febbraio 2026 alle 00:38

Gli studenti e il mistero delle campane 

La storia delle campane della chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve, a Pabillonis, è da sempre stata avvolta dal mistero. Ma ieri i ragazzi del Buonarroti, in un incontro al Centro di aggregazione sociale, hanno ricostruito la vicenda con una ricerca d’archivio, restituendo alla comunità un tassello importante della propria storia.

Gli alunni della 3L, indirizzo economico, dell’Istituto “Buonarroti-Volta” di Guspini, accompagnati dai loro docenti e dal sindaco Riccardo Sanna, hanno raccontato lo studio condotto nell’Archivio storico comunale incentrato su una supplica del 1826.

Il documento fu presentato dall’allora sindaco di Pabillonis Domenico Lai all’Intendente provinciale di Iglesias per ottenere la ripartizione delle spese sostenute dalla comunità pabillonese, pari a 168 lire sarde, necessarie all’acquisto delle due campane di una chiesa che, fino ad allora, ne era priva. Le ricerche d’archivio degli alunni hanno portato ad altri risultati che verranno raccontati successivamente: a Guspini, il 24 febbraio, sarà dedicato spazio alla ricerca dedicata all’anagrafe asinina, ricostruita grazie a documenti rinvenuti nell’archivio storico cittadino. ( g. g. s.)

