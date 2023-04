Gli studenti diventano mediatori di conflitti 

Sono stati premiati ieri mattina nella sala degli affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, i primi venti “Mediatori tra pari” del liceo classico e delle scienze sociali Motzo.

È la fase conclusiva di un progetto portato avanti dalla scuola che ha visto la formazione dei primi venti studenti attraverso un percorso di crescita relazionale ed emotiva finalizzato alla mediazione dei conflitti. I ragazzi hanno partecipato alla formazione in orario extra scolastico con incontri diretti da un esperto esterno, culminati con un esame finale con cui hanno conseguito l'attestato.

Il liceo Motzo entra così a tutti gli effetti nella rete nazionale delle scuole amiche della mediazione. Alla cerimonia di consegna dei diplomi erano presenti l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, il presidente della coop. sociale Risorsa Cittadino, Mauro Iulini e i referenti della scuola.

L’assessora Carta si è congratulata con tutti i neo mediatori: «Un traguardo importante per i giovani protagonisti utile anche per la crescita della nostra comunità, perché i ragazzi di oggi saranno gli amministratori, i responsabili e i protagonisti della Quartu del futuro. Auspico che i ragazzi possano mettere a disposizione le proprie competenze per divulgare quanto appreso e sviluppato in questi mesi». (g. da.)

