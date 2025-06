Gli studenti diventano insegnanti d’inglese 

Da studenti a docenti. Accade a Villacidro, dove i ragazzi che frequentano i liceo “Piga” hanno conversato in inglese con gli alunni della scuola secondaria “A. Loru–Dessì”.Sono stati protagonisti del progetto innovativo “Dall’altra parte della cattedra” promosso da Trinity College London. «A consegnare gli attestati – si legge in una nota diffusa dai promotori dell’iniziativa – sono stati proprio i giovani liceali che, dopo avere frequentato un corso di formazione erogato dallo stesso Trinity College, hanno contribuito a rafforzare l’apprendimento linguistico dei più piccoli attraverso un ciclo di lezioni di conversazione in inglese».

Grande soddisfazione anche per gli studenti-docenti. «Essere dall’altra parte della cattedra – raccontano i ragazzi – ci ha permesso di scoprire quanto sia impegnativo, ma anche gratificante, aiutare altri studenti ad apprendere. Abbiamo imparato a collaborare, ad ascoltare e a metterci in gioco in prima persona». Giudizi positivi anche da parte degli insegnanti.

«La collaborazione tra i due istituti dimostra che la scuola può essere un luogo di vera innovazione in cui può accendersi la passione e possono costruirsi competenze autentiche», ha commentato la docente Marinella Giorri.

