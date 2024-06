Gli studenti diventano artigiani per un giorno 

Nella scuola media Fermi-Da Vinci è stata organizzata una lezione sull’arte dell’intreccio, per mostrare agli studenti un’antica tradizione locale. Gli Insegnati Chicco Porcu e Marco Mereu di Educazione Tecnica hanno realizzato un progetto scolastico sui funghi. «Si inizia con l’apprendimento della costruzione dei cestini, poi con un micologo s’impereranno le varie tipologie di funghi, gli alberi che formano il bosco, il rispetto dell’ambiente e della natura, sarà la cornice ai saperi e al saper fare del filo didattico proposto agli alunni». Il progetto scolastico è iniziato ieri con la dimostrazione della costruzione di un cestino curata dall’esperto artigiano Giuseppe Piddiu 74 anni. Nell’aula, gli insegnati e quindici alunne e alunni, hanno dato il benvenuto a Giuseppe Piddiu: «ho lavorato nella Asl per tanti anni. Sono stato sempre appassionato della costruzione dei cestini - dice Piddiu -, mio padre era un abile artigiano del settore, raccomandava sempre a noi figli l’importanza di usare con sapienza le mani». Mentre mostra ai ragazzi le attività pratica Piddiu commenta: «Quando ero ragazzo i soldi erano pochi e le famiglie erano numerose, serviva costruire tutto il necessario per vivere dignitosamente. Per realizzare ottimi cestini artigianali si possono usare vari materiali: vimini, l’asfodelo, giunco, grano o palma nana».

