Gli studenti di otto classi trasferiti a Serdiana 

Saranno ospitati, con tutta probabilità, nelle scuole di Serdiana gli alunni di Soleminis costretti a stare a casa da martedì scorso dopo la chiusura del plesso scolastico di via Stazione a causa delle infiltrazioni d’acqua.

Il sopralluogo effettuato ieri dal vicepreside dell’Istituto Comprensivo Alessandro Solla insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico e al sindaco e di Serdiana Maurizio Cuccu ha dato esito positivo: «Lo stabile di Serdiana può ospitare tutte le otto classi di Soleminis (cinque delle elementari e tre delle medie) – spiega Solla – saranno necessari pochi giorni per allestire le aule. Con questa soluzione saranno garantiti anche il tempo prolungato, il servizio mensa, la palestra e tutte le altre attività».

Sembra dunque questa la via migliore per permettere ai ragazzi di tornare al più presto a scuola. «Voglio innanzitutto ringraziare i sindaci di Serdiana e Dolianova che con grande spirito solidaristico hanno messo subito a disposizione i loro spazi – dice il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa – noi, per limitare i disagi delle famiglie, stiamo valutando l’attivazione di un servizio scuolabus ma prima dovranno essere definiti orari e modalità dell’accoglienza scolastica». Soluzione accolta positivamente anche dai genitori degli alunni che ieri pomeriggio hanno incontrato l’amministrazione comunale.

«C’è un grande spirito di collaborazione da parte di tutti, questo è fondamentale – dice il sindaco la Delfa – le famiglie avevano bisogno di uscire dall’incertezza». L’emergenza andrà avanti fino alla conclusione dell’anno scolastico. Da settembre almeno una delle due scuole di Soleminis dovrebbe tornare a disposizione: «Gli stabili hanno bisogno di importanti interventi di ristrutturazione dopo anni di incuria. Puntiamo a riaprire la scuola primaria in tempo per l’inizio del nuovo anno – prosegue il primo cittadino - più complicato invece l’intervento nel Centro Polivalente di via Sirios dove ci sono problemi strutturali». Se ne saprà di più all’inizio della prossima settimana. Lunedì, o al massimo martedì, arriveranno a Soleminis i tecnici dell’Unità di Progetto di Iscola. Solo dopo le verifiche si decideranno il programma degli interventi e le tempistiche.