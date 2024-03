Gli studenti delle scuole medie universitari per un giorno 

Mattinata da universitari per gli studenti delle Medie di Meana Sardo che hanno ospitato Francesco Cesare Casula dell'università di Cagliari e Giovanni Serreli dell’istituto di Studi dell'Europa Mediterranea per una lezione sul regno di Sardegna e in particolare su Eleonora D’Arborea.

Argomenti troppo spesso trascurati dai programmi istituzionali che hanno incuriosito e aperto nuovi orizzonti ai ragazzi e stimolato un vivido interesse testimoniato dalle tante domande non solo riguardanti la storia ma anche la vita dei due docenti. Tre apprezzate ore di lezione speciale, che sabato hanno offerto inoltre agli insegnanti nuovi spunti didattici sulla storia isolana da inserire nei programmi.