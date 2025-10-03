Gli studenti delle medie medaglia d’oro nel contest sulla scienza 

Le Medie dell’Istituto comprensivo Selargius 2 conquistano il gradino più alto del podio nazionale nel contest “In viaggio con la scienza”, inserito in un progetto portato avanti dal Crs4. Gli studenti della 2A - ora iscritti nella classe successiva - di recente si sono classificati primi tra le scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato. Premiata anche l’attuale classe 2A (al tempo 1A), sempre del Comprensivo 2.

«Questo importante risultato rappresenta non solo il frutto dell’impegno, della creatività e della collaborazione tra gli alunni, ma anche il segno tangibile della qualità del lavoro svolto dai docenti», commenta soddisfatta la preside Claudia Aroni. «Dare l’opportunità ai nostri alunni di misurarsi e confrontarsi con compagni di altre scuole e città, in gare, concorsi, eventi è un nostro obiettivo perché la partecipazione attiva a progetti e concorsi di questo tipo rafforza nei nostri ragazzi il senso di responsabilità, spirito critico e capacità di lavorare in gruppo». Poi i ringraziamenti della dirigente «ai docenti che hanno guidato e sostenuto i ragazzi in questo percorso, e alle famiglie che, come sempre, si sono dimostrate presenti e collaborative».

