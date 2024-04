Gli studenti delle medie a lezione di legalità dai vigili 

I ragazzi e le ragazze della prima media a lezione di legalità. Mercoledì a Monserrato si è tenuto il primo di una serie di appuntamenti dell’iniziativa ideata dalla Polizia locale, per sensibilizzare gli adolescenti ai temi della sicurezza stradale e della convivenza civile.

Una cinquantina di alunni del plesso di via Argentina, che fa capo all’Istituto comprensivo “La Marmora”, sono stati accolti nella sede degli uffici Infortunistica e traffico, ambiente e edilizia, contenzioso, verbali, centrale operativa, per conoscere come lavorano i vigili, quali sono le regole da seguire per una maggiore sicurezza nelle strade e come diventare adulti responsabili. I ragazzi delle medie hanno fatto un tour nei veicoli della Polizia locale, simulando una situazione di emergenza.

«Gli incontri con la Polizia locale introducono concretamente l’argomento dell’educazione alla legalità, con importanti obiettivi educativi che è importantissimo diffondere tra gli studenti», dichiara il comandante Domenico Nannini: «Vogliamo avvicinarli anche alla figura del vigile moderno, con le sue numerose competenze e l’attività quotidiana al servizio della comunità locale».

Da parte degli studenti c’è stato molto interesse, afferma soddisfatto Nannini: «Non volevano andare via, sono stati tutti attenti alle indicazioni date dai colleghi ed erano interessati alla strumentazione in dotazione al comando: telelaser, etilometro, lettore di microchip cani, tablet per rilevare incidenti. In generale, erano molto attenti all’attività svolta ogni giorno dagli agenti». Seguiranno altre due giornate di questo tipo fino al termine dell’anno scolastico. La prossima sarà la scuola media di via Monte Linas.

RIPRODUZIONE RISERVATA