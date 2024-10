Gli studenti dell’Asproni in Cammino 

Gli studenti del Liceo sportivo “G.Asproni" di Iglesias sono stati ieri tra i protagonisti del Cammino minerario di Santa Barbara, nell’ambito del progetto “Noi camminiamo in Sardegna 2024”. Accompagnati dalla loro preside, Daria Pisu, hanno partecipato alla tappa che contemplava il percorso da Buggerru a Portixeddu. Ad accompagnarli in questa nuova e interessante avventura anche il sindaco della cittadina mineraria, Mauro Usai, presidente della Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara. Una autentica esperienza sotto il profilo didattico e culturale per riscoprire i sentieri, i luoghi e i tesori di un passato che ha segnato l' epopea mineraria di queste terre. «Noi camminiamo in Sardegna coinvolge anche gli istituti scolastici – ha detto Usai – si punta infatti a coinvolgere i più giovani nell’educazione ambientale e nell’educazione al paesaggio, ma soprattutto nell’educazione al turismo lento e sostenibile che il Cammino di Santa Barbara si pone come principale obiettivo». (ro. p.)

