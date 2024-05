Gli studenti dell’Artistico Foiso Fois  presentano “Edip”, edito in proprio 

Chissà se i ragazzi colgono l’opportunità. Quella di riprendersi il palco della storia e dire la propria. Non dentro la scatola dello smartphone che intrappola e omologa le voci, ma da alcuni fogli di carta, che, passando di mano in mano, acquistano ogni volta un po’ di forza in più.

L’hanno chiamata “Edip”, acronimo di “Edito in proprio”, che non vuol dire solo con le proprie forze, ma soprattutto con le proprie idee, ed è un numero zero. Sì, zero e non uno, perché la rivista potrebbe avere un seguito, oppure no, dipende.

Dipende dal gruppo di studenti e studentesse del Liceo artistico “Foiso Fois” di Cagliari, che hanno progettato, disegnato, scritto e impaginato il periodico, coordinati da Tullio Tidu e Caterina Ghisu, entrambi insegnanti di Storia dell’arte, e Maura Pibiri, docente di Letteratura italiana. Dipende da quanto valore alle loro opinioni, alla loro visione del mondo e a ciò che vogliono danno i suoi redattori: Elisa Dessì, Elia Sardu, Gaia Maxia, Tommaso Scotto di Rinaldi, Emilia Pupillo, Lorenzo Atzori e Manuel Pretta.

Grafica

Questo è quanto vorrebbe Tullio Tidu, che li ha guidati da dicembre a marzo di quest’anno scolastico e, insieme con le colleghe, ha ideato il foglio, e ha chiesto al team “Freie Schule” (Alessio Randaccio, Antonio Corona, Alice Campus, Andrea Tronci, Chiara Boneddu) di valorizzarlo con una grafica dinamica e colorata.“Riprendetevi la parola” suggerisce ai più giovani il professore, che in mente ha le fanzine degli anni Settanta e Ottanta: le pubblicazioni non ufficiali e non professionali in cui gli articolisti condividevano i propri interessi culturali. E fatelo, aggiunge, sulla carta, perché il pensiero ha bisogno di tempo e pazienza, di scrittura lenta e non di parole occasionali, o immagini usa e getta, che il digitale inghiotte alla stessa velocità con cui le produce.

Il giornale

Per questa ragione la redazione di “Edip”, insieme ad altri compagni di scuola, si è recata due volte nella sede dell’Unione Sarda, dove ha ascoltato e visto all’opera i giornalisti della carta stampata, imparando la competenza e l’attenzione che ci vogliono per confezionare un buon giornale. La loro rivista supera di poco le quaranta pagine in formato A5, la testata è composta con il font originale di Elisa Dessi, il frame di un video di Elia Sardu, e i testi, accompagnati da immagini sofisticate (disegni e fotografie rielaborate, in qualche caso con l‘intelligenza artificiale), descrivono, interrogano, pongono problemi.

Tommaso Scotto di Rinaldi spiega la pandemica passione per le sneakers, fornendo un glossario utile a comprendere il fenomeno. Emilia Pupillo si interroga sui graffiti: arte o vandalismo, si chiede, e poi gira la domanda a Twin, writer di Cagliari. Manuel Pretta tratteggia una canzone metal svedese nell’ultima di copertina, mentre Gaia Maxia lamenta le difficoltà a vivere pienamente la scuola per i pendolari che passano troppo tempo in pullman. Infine, Lorenzo Atzori riflette sui social e gli effetti negativi sui più giovani. «Quanto sia bello scrivere, e anche quanto sia creativo», dice Maura Pibiri, «è stata una sorprendente scoperta per i nostri talentuosi ragazzi».

