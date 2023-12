Gli studenti del Pitagora in prima linea per il miracolo di Natale 

Quest’anno al Miracolo di Natale di Selargius ci saranno anche gli studenti del liceo Pitagora, in prima linea al fianco dell’amministrazione comunale e della catena di volontari presenti ogni anno in piazza Maria Vergine Assunta in occasione della manifestazione di beneficenza. Gli studenti hanno già avviato la raccolta di generi alimentari e prodotti di prima necessità che lunedì prossimo verranno portati in piazza, per poi essere distribuiti alle famiglie selargine in difficoltà.

«Siamo particolarmente attenti a queste iniziative anche in un’ottica di sinergia e dialogo con il territorio», commenta Danilo Littarru, insegnante di religione e al fianco del gruppo di studenti volontari. «I ragazzi sono felici di poter aiutare le persone bisognose, e il 18 dicembre saremo in piazza per dare il nostro contributo affinché questo miracolo prenda forma». In prima linea c’è anche l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu. «Aver ricevuto la proposta da parte del liceo mi rende particolarmente orgogliosa da assessora e da cittadina, perché avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato è molto importante, soprattutto in questo periodo di difficoltà». (f. l.)

