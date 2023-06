Gli studenti del Motzo a Bruxelles 

Ridare vita alle vecchie biciclette ferme in garage, donarle alla casa-famiglia di Quartu e promuovere l’uso delle due ruote per ridurre il traffico e l’inquinamento. E ancora, diminuire il consumo della plastica con l’installazione di fontanelle di acqua potabile.

Sono i due progetti vincitori della tappa quartese del progetto europeo “MediterranEu”, format dell’associazione “Rumundu”, fondata da Stefano Cucca e capofila del progetto.

Protagonisti due team di studenti del liceo Motzo di Quartu, che la giuria ha scelto di far proseguire in autunno con il percorso formativo a Bruxelles, insieme ai ragazzi del liceo Fermi di Alghero. «Progetti validi, innovativi e subito applicabili, volti a ripensare le città d’appartenenza in ottica di economia circolare: un supporto pratico e operativo alle comunità locali che arriva direttamente dai ragazzi», ha spiegato Cucca ieri.

A premiare i vincitori c’era il sindaco Graziano Milia: «Questo non è solo un esperimento, ma deve essere l’inizio di un cammino che vi porterà fino a Bruxelles», il commento di Milia. «Mi auguro che al termine di questo percorso possiate scegliere di rimanere qui dando il vostro contributo alla città». Presente anche la Garante regionale dell’Infanzia e adolescenza, Carla Puligheddu, e l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni: «Tutti i partecipanti al progetto hanno già vinto, con il loro attivismo e con le loro idee», ha detto Camboni, «mettendo in evidenza potenzialità, la volontà e la capacità di costruire qualcosa di importante che potrà avere risvolti positivi in termini personali ma anche a livello comunitario».

