Gli studenti del Meucci esplorano (a distanza) l’Antartide 

Un viaggio iniziato tra i banchi di scuola, che il 5 maggio culminerà in un incontro di persona con il meteorologo sardo Mario Lecca, 40 anni, ricercatore che ha preso parte all’ultima missione invernale nella base italo-francese Concordia, in Antartide. Un finale emozionante per un percorso che ha portato oltre 200 studenti e studentesse dell’istituto Meucci a dialogare con chi, nel luogo più inospitale del pianeta, ci ha vissuto davvero.

Il progetto, parte dell’iniziativa “Adotta una scuola dall’Antartide” promossa dall’Unità Tecnica Enea, ha coinvolto diverse classi dell’Istituto in un programma interdisciplinare che ha toccato geografia, climatologia, astronomia, sostenibilità e adattamento umano. «Abbiamo parlato di globalizzazione e sviluppo sostenibile», racconta Cinzia Piras, 39 anni, docente e referente del progetto, «poi siamo arrivati al tema dello scioglimento dei ghiacciai, e da lì è nata la proposta: conosciamo l’Antartide».

E l’Antartide ha davvero risposto, con paesaggi surreali e testimonianze vive. Durante la prima videoconferenza, il 12 marzo, Lecca ha fatto una sorpresa alla classe: «Ha indossato la tuta ed è uscito fuori dalla base. Le uniche parti visibili del volto, sopracciglia e ciglia, si sono ghiacciate all’istante. I ragazzi erano estasiati».

La base Concordia, si trova a oltre 3.000 metri di altitudine, in uno dei luoghi più estremi del pianeta: «Parliamo di -80°C, carenza di ossigeno e lunghi periodi di buio quasi totale» spiega Piras. Eppure è proprio lì che si conducono studi fondamentali per l’umanità: si analizzano i ghiacci per ricostruire la storia climatica fino a un milione e mezzo di anni fa, si sperimentano tecniche di adattamento simili a quelle delle missioni su Marte.

I ragazzi, naturalmente incuriositi, hanno voluto sapere di più sul lato pratico della spedizione. «Hanno chiesto dello stipendio», sorride la professoressa, «ma si sono sentiti rispondere che stare in Antartide non è una questione di soldi. È una sfida, una ricerca di se stessi».

Sfida che Lecca racconterà dal vivo, rispondendo all’invito della scuola. «È nata da una mia battuta, “magari ci vediamo di persona”, ma lui mi ha presa sul serio». Un gesto che chiude il cerchio di questo percorso: dall’aula al continente di ghiaccio, e ritorno. «Un’esperienza che non dimenticheranno facilmente» conclude Piras «va oltre la teoria o i libri: abbiamo viaggiato davvero».

