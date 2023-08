Gli studenti del liceo Piga al lavoro a Siviglia e Londra 

Trenta studenti del liceo classico-linguistico Piga di Villacidro sono partiti lo scorso 24 agosto verso Siviglia e Londra. «Il progetto europeo cui abbiamo partecipato offre la possibilità di svolgere i Pcto - i “Percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento che hanno sostituito l'alternanza-scuola lavoro - presso aziende estere», specifica la dirigente Maria Rita Aru. «Sono ragazzi e ragazze del terzo e del quarto anno: a Siviglia il gruppo del liceo linguistico, a Londra anche del classico. Il progetto prevede dei moduli formativi di novanta ore, in cui i nostri studenti verranno affiancati da tutor aziendali. Torneranno il 14 settembre con il loro bagaglio di nuove competenze linguistiche e di esperienza».

I partecipanti al progetto sono accompagnati da due tutor-insegnanti per ciascuna comitiva di lavoro. «Verranno ospitati in piccoli gruppi di due, tre persone presso famiglie locali. Sono stati selezionati per merito, il progetto è gratuito; oltre a viaggio, vitto e alloggio ai ragazzi è stato fornito dai tour operator anche l'abbonamento per i mezzi pubblici. I ragazzi ospiti a Londra erano pronti fin dallo scorso febbraio prima che la Gran Bretagna uscisse dalle mete Erasmus. Ci dispiaceva privarli di una esperienza formativa che aspettavano con ansia», conclude la dirigente.

RIPRODUZIONE RISERVATA