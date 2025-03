Gli studenti del liceo insegnano l’inglese ai ragazzi delle medie 

Gli studenti del liceo classico-linguistico Piga passano “dall'altra parte della cattedra”, per insegnare l’inglese agli studenti delle medie dell'istituto “Loru-Dessì”. L'esperimento formativo, unico in Sardegna, nasce dalla collaborazione delle due scuole villacidresi con l'ente certificatore internazionale Trinity College London, che ha selezionato 11 licei in Italia per promuovere l'iniziativa, nata nel 2020 e accreditata dal Ministero per gli obiettivi Pcto (l'ex alternanza scuola lavoro).

«Sette studenti del liceo linguistico e uno del classico – fra i 16 e i 18 anni - hanno seguito un corso preliminare gratuito di 30 ore somministrato da una insegnante madrelingua del Trinity College, per accreditarsi come docenti conversatori» spiega la professoressa di inglese del Piga, Stefania Piludu, che segue i ragazzi e ha proposto il progetto alle scuole coinvolte. «I liceali hanno già cominciato il loro percorso con gli studenti delle scuole medie: durante le lezioni pomeridiane previste dal progetto li supportano nel rafforzare conoscenze linguistiche, grammaticali e la conversazione in lingua inglese, acquisendo allo stesso tempo credito scolastico».

I liceali sono entusiasti del nuovo, inatteso ruolo di insegnanti e conversatori: «Questa esperienza va oltre il percorso standard di formazione curriculare Pcto. Sono all'ultimo anno del linguistico, amo le lingue, l'inglese in particolare. Poter preparare le lezioni da svolgere con gli studenti delle medie, migliorarne la pronuncia e l'approccio con l'inglese mi dà modo di sviluppare competenze lavorative spendibili in futuro», commenta Giuditta Erbì. «Stare in cattedra ci ha fatto capire le difficoltà del ruolo di insegnante», aggiunge Martina Scanu, «ma ci ha anche mostrato quanta soddisfazione può dare questa professione», concordano gli otto liceali.

«I 22 studenti delle medie inclusi nel percorso hanno fatto una selezione preliminare: alla fine dell'anno, grazie anche ai loro tutor didattici, potranno sostenere a Cagliari l'esame per conseguire la certificazione linguistica delle competenze orali nella lingua inglese, dicono i professori Stefania Piludu e Giovanni Nieddu.

L'apprendimento della lingua inglese, qui, passa attraverso giochi didattici e momenti di conversazione fra pari: «Le lezioni sono divertenti e ci aiutano a migliorare la pronuncia del nostro inglese», concordano i giovani partecipanti, «i nostri insegnanti ci capiscono, ci spronano a interagire e ci coinvolgono nelle conversazioni, per questo li ringraziamo».

Soddisfatte anche le due dirigenti del liceo Piga e del comprensivo Loru-Dessì, Mariella Vacca e Marinella Giorri, per il progetto didattico «che crea una virtuosa continuità fra le scuole del territorio».

