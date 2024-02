Gli studenti del Levi donano il sangue 

Il progetto “DoniAmo”, nato con lo scopo di incentivare le donazioni di sangue, si è concluso nei giorni scorsi con la visita degli studenti dell’istituto tecnico Levi al Centro Trasfusionale dell’ospedale Brotzu. Dopo aver partecipato agli incontri di formazione-informazione organizzati dall’ospedale in collaborazione con la scuola, i ragazzi si sono presentati per donare il sangue.

«Questi ragazzi sono un esempio» ha detto la direttrice generale dell’Arnas, Agnese Foddis. «purtroppo nella quotidianità quasi mai ci si sofferma a pensare alla vita come qualcosa che si è ricevuto senza dover dare niente in cambio: accade quando sopravviene un evento drammatico, come una perdita o una patologia, frangenti in cui ricevere diventa vitale».

Soddisfatto anche il professore del Levi Luca Urgu, donatore da sempre: «La scuola, istituzione insostituibile per la diffusione dei valori umani e spirituali, in questo caso si è fatta fattivamente interprete dell’esigenza di diffondere tra i propri studenti il principio che donare significa salvare la vita di un altro essere umano, migliorandone le condizione e le aspettative di vita>. A febbraio al Levi si è conclusa la prima fase della attività DoniAmo. Dodici quinte hanno partecipato agli incontri di formazione- informazione curati dalle dottoresse Carla Pilia e Marta Grande dell’Arnas Brotzu.

