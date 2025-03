Gli studenti del Lazio scoprono bosco e nuraghi 

Un ponte tra la Sardegna e il Lazio in nome della conoscenza, del confronto e della condivisione. Uno scambio più che culturale tra la secondaria di primo grado di Lanusei e quella di Cave, nella provincia romana, a Lanusei da lunedì per scoprirne bellezze e peculiarità e tornare a casa con un ricco bagaglio di esperienze e conoscenze.

I ragazzi hanno visitato Cagliari, Lanusei, il Seleni, il NurArcheo Park e oggi faranno il trekking a Sa rutta stampada. Ad aprile, saranno i ragazzi delle terze di Lanusei a fare un tour tra la Capitale e i monti Prenestini. Alla base del progetto c’è l’educazione ambientale, la tutela dell’ambiente e il favorire comportamenti eco-compatibili. Giuliano Milana, professore referente per l’istituto di Lanusei, spiega: «Il progetto si basa sul far esplorare le identità territoriali, la biodiversità, l’ambiente attraverso diversi trekking ed escursioni storico e naturalistiche, immersi nella cultura, nella lingua, nelle caratteristiche del luogo che li ospita».

Non finisce qui. Spiega Alessandro Cianca, referente per l’istituto laziale: «L’obiettivo è far sviluppare ai ragazzi una sensibilità ecologica legata a una conoscenza storica e ambientale che, sulla base di un discorso circolare, è orientata allo sviluppo di una sensibilità civica che porta a conservare le bellezze valorizzandole. Il progetto favorisce il confronto, la condivisione, la conoscenza di luoghi in cui i ragazzi ospitano e vengono ospitati, ragazzi che diventano inclusivi, crescono con la capacità di accogliere l’Altro».

