Gli studenti del “Giua” scioperano a oltranza: «Topi e aule insicure» 

«La scuola non può calpestare i nostri diritti». A urlarlo a gran voce fuori dal Giua sono gli studenti dell’istituto tecnico in sciopero da tre giorni. Tra i motivi che li hanno spinti alla mobilitazione i topi che gironzolano negli androni, piastrelle che si staccano, poco personale e pochi servizi. E la protesta, in mancanza di interventi, sembra destinata ad andare avanti a oltranza.

Sciopero a oltranza

«È un momento cruciale per garantire la nostra sicurezza e il nostro diritto ad avere un ambiente scolastico adeguato», si legge nella nota divulgata dagli studenti, «tutti paghiamo per avere ambienti adatti e puliti, ma ormai da qualche tempo tutto ciò sta venendo a mancare».Gli studenti accendono così i riflettori sulla sicurezza della scuola. «Abbiamo riscontrato seri problemi di sicurezza a causa della caduta di alcune piastrelle». E poi: «Quando c’è sciopero, entriamo a scuola senza la supervisione del personale scolastico, senza acqua potabile e senza accesso ai bagni». E ancora sulla derattizzazione: «Nonostante le rassicurazioni, noi abbiamo ricevuto informazioni contraddittorie sulla sua effettiva esecuzione».Una protesta che non sembra intenzionata a spegnersi. «Chiediamo a tutti gli studenti di rimanere uniti e di continuare fino a quando le nostre richieste non saranno soddisfatte. Continuiamo a lottare per un ambiente scolastico sicuro e dignitoso».

La scuola

Per la preside, Romina Lai, invece, è una protesta immotivata. «Come in ogni scuola anche da noi vengono effettuati gli interventi di derattizzazione. Io ho segnalato tempestivamente il giorno in cui era stato avvistato un topo e, altrettanto tempestivamente, la Proservice ha agito. Hanno effettuato un sopralluogo e non hanno rilevato la presenza di escrementi».

E aggiunge: «La Città metropolitana interviene ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Ovviamente abbiamo problemi di manutenzione, ma come accade ovunque. Non ci sono stati crolli di soffitti e nemmeno infortuni. Non ci sono problemi di sicurezza».Paolo Pirino, direttore della Proservice: «Abbiamo fatto la derattizzazione, il topo è già stato catturato. Ora, se ce ne sono altri non lo sappiamo, ma stiamo monitorando. La chiusura viene disposta dalla scuola in accordo con la Città metropolitana su nostra indicazione quando riteniamo che la situazione meriti un intervento massiccio. Come è successo, per esempio, in via Stoccolma, ma al momento non necessaria al Giua».

