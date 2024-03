Gli studenti del De Sanctis Deledda e Benedetta Tobagi 

«Ve lo diranno, eccome se ve lo diranno». E non sempre lo sentirete bello e chiaro: «Che ti impegni a fare, tanto non serve». A volte sarà un messaggio subdolo, del tipo: «Stai a casa, sennò vedi un po’ che ti succede». Il tono di Benedetta Tobagi, mentre parla alle classi dell’Istituto superiore De Sanctis Deledda, nella sede di via Cornalias a Cagliari, è pacato, ma incisivo.

Invitata a parlare alle ragazze e ai ragazzi che hanno letto i suoi libri, entrambi pubblicati da Einaudi, “Come mi batte forte il cuore“ e “La resistenza delle donne“, la giornalista e scrittrice milanese li sollecita: «Altroché se serve. Il vostro impegno, quello di ciascuno di noi, costruisce il futuro che vogliamo, e debella la paura, quell’emozione che è la forza di ogni dittatura».

È stato un incontro coinvolgente quello tra la figlia di Walter Tobagi, prestigiosa firma del Corriere della Sera ucciso durante un attentato terroristico il 28 maggio del 1980, e le nove classi che hanno apprezzato i suoi saggi-romanzi. Da “Come mi batte forte il cuore“ (letto da 2A, 2C, 2G, 3I,) in cui racconta la vicenda del padre; a “La resistenza delle donne“ (letto da 5F, 4G, 5G, 5J, 5K), vincitore del Premio Campiello, che ricostruisce la storia delle partigiane. I ragazzi, che li hanno letti e commentati in aula con i propri insegnanti (Barbara Cardinale;Valentina Marras; Paola Delitala; Rosanna Lusci, Simona Pirosu; Maria Elena Fulgheri; Giovanni Deriu, Valentina Murtas), hanno rivolto domande all’autrice. Un dialogo serrato in cui si sono toccati aspetti intimi e profondi che, come ha detto Tobagi, riguardano tutti noi: il dolore, il rapporto con i propri famigliari, la paura di vivere. Ma anche temi più generali come il senso di giustizia, la partecipazione civile e democratica, il valore dell’impegno.

Coordinata da Stefania Mascia, docente di Italiano, e Bianca Lecca, bibliotecaria, con il supporto del tecnico Fabrizio Lai, l’attività di lettura e incontro con gli autori è uno degli appuntamenti annuali che la scuola, diretta da Maria Rosaria De Rosa, organizza da vari anni per promuovere tra i più giovani l’amore verso i libri e la scrittura.

