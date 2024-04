Gli studenti del “Comprensivo” sul palco dell’Ariston a Sanremo 

Primo appuntamento di spessore per i ragazzi della seconda e terza classe dell’indirizzo musicale di Lunamatrona appartenente all’istituto comprensivo di Villamar. Un misto tra adrenalina e tensione, un po’ d’ansia ma tanta voglia di far bene: con questo stato d’animo i percussionisti Michele Mannai, Linda Muscas, Noa Minnai, Lidia Matta, Tessa Tuveri, Mascia Raul, Gabriele Tuveri, Andrea Onnis e Alessia Saba, accompagnati al basso da Luca Meloni, alunno del docente Gioele Mei, sono saliti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per la 25ª edizione del festival mondiale di Creatività nelle scuole, conclusosi sabato. Non sono arrivati primi ma la loro esecuzione di “Peter Gunn Theme” di Henry Mancini, adattato per ensemble di percussioni dal docente Carmine D’Alena nella versione Blues Brothers rivisitata è stata apprezzata dai giurati Giuseppe Povia, Marco Iardella, Franco Fasano, Cesare Garibaldi, Maira Dauletbak e Vladislav Bagunskyi.

«Un’esperienza indescrivibile, raggiunta anche grazie all’unione tra scuola, famiglie e docenti», commenta D’Alena, visibilmente soddisfatto: «Andare sul palco di Sanremo è un’esperienza immensa per una realtà piccola come la nostra. Fino a poco tempo fa i ragazzi si esibivano in piccoli contesti dove tensione e ritmi sono notoriamente diversi, ma se la sono cavata benissimo». (g .g. s.)

