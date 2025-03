Gli studenti degli istituti superiori guidano i visitatori nel monastero 

Per la giornata Fai di primavera, che celebra i suoi 50 anni di attività, la delegazione di Nuoro, guidata da Carla Pacchiano, propone oggi e domani la visita del monastero delle suore di clausura Mater Salvatoris, in cima al colle di Cucullio, realizzato su progetto dell’architetto Savin Couelle nei primi anni Novanta. Sarà possibile ammirare il complesso che ripropone i tratti essenziali dello stile architettonico ideato insieme al padre Jacques Couelle nella Sardegna nord-orientale dove l’Aga Khan Karim aveva concepito lo stile Costa Smeralda. Il monastero è l’unica opera di edilizia religiosa di Couelle, che pur non essendo credente seppe trovare soluzioni che appaiono legate alla spiritualità e alla funzione dei luoghi sacri. Sarà possibile visitare una parte dei locali interni, esclusi quelli della clausura. Previste visite guidate dagli apprendisti ciceroni che sono gli studenti dell’Itc Chironi Satta, del liceo Fermi e dell’istituto Ciusa.

