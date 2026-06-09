Gli studenti dedicano un murale a Lussu e Marconi 

Gli studenti del liceo Marconi-Lussu diventano sempre più protagonisti della vita della propria scuola e ora con il progetto “Partecipo e conto” hanno potuto realizzare un murale e di acquistare un impianto audio. Quest’iniziativa ha creato spirito di squadra e ha cementato il senso di appartenenza ad una identità, quella del Marconi -Lussu. All’ingresso della sede di via Paganini del liceo gli studenti, con il supporto degli artisti dell’associazione “Skizzo” hanno realizzato un murale con i volti di Emilio Lussu e di Guglielmo Marconi.

L’esperienza ha sviluppato la creatività e alimentato un forte spirito di squadra. Lavorando fianco a fianco con dirigenza, docenti e con alcune realtà del territorio, i ragazzi hanno consolidato relazioni, condiviso responsabilità e imparato il valore della collaborazione. Felicissimo anche l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «L’opera si inserisce nel progetto “Non Solo Murales” e contribuisce ad arricchire gli spazi vissuti da cittadini e studenti. A San Gavino Monreale il muralismo è ormai parte della nostra identità culturale. La sensibilità dimostrata anche dalle scuole conferma come negli anni sia cresciuto un substrato culturale solido e riconoscibile, capace di coinvolgere la comunità e valorizzare l’arte come strumento di partecipazione e crescita collettiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA