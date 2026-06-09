VaiOnline
San Gavino.
10 giugno 2026 alle 00:31

Gli studenti dedicano un murale a Lussu e Marconi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli studenti del liceo Marconi-Lussu diventano sempre più protagonisti della vita della propria scuola e ora con il progetto “Partecipo e conto” hanno potuto realizzare un murale e di acquistare un impianto audio. Quest’iniziativa ha creato spirito di squadra e ha cementato il senso di appartenenza ad una identità, quella del Marconi -Lussu. All’ingresso della sede di via Paganini del liceo gli studenti, con il supporto degli artisti dell’associazione “Skizzo” hanno realizzato un murale con i volti di Emilio Lussu e di Guglielmo Marconi.

L’esperienza ha sviluppato la creatività e alimentato un forte spirito di squadra. Lavorando fianco a fianco con dirigenza, docenti e con alcune realtà del territorio, i ragazzi hanno consolidato relazioni, condiviso responsabilità e imparato il valore della collaborazione. Felicissimo anche l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «L’opera si inserisce nel progetto “Non Solo Murales” e contribuisce ad arricchire gli spazi vissuti da cittadini e studenti. A San Gavino Monreale il muralismo è ormai parte della nostra identità culturale. La sensibilità dimostrata anche dalle scuole conferma come negli anni sia cresciuto un substrato culturale solido e riconoscibile, capace di coinvolgere la comunità e valorizzare l’arte come strumento di partecipazione e crescita collettiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Quartu, conferme e new entry La lista top è la civica di Milia

In maggioranza l’ex rivale Stevelli: «Il mio impegno continua» 
Federica Lai
Amministrative 2026

A Sestu è già toto-Giunta

Record di consensi per l’ex prima cittadina Paola Secci 
Francesco Pinna
Amministrative 2026

Il sindaco ai domiciliari nomina la Giunta prima della sospensione

Ottana, evitato il commissario Con una Pec anticipata la Prefettura 
Fabio Ledda