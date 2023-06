Gli studenti d’arte vestono di colori le cabine dell’Enel 

Le città cambiano e si vestono di colori nuovi, anche laddove magari prima c’era una comunissima, ma essenziale cabina elettrica. Questo il senso del progetto che E- Distribuzione sta portando avanti in Italia, e che ha visto protagonisti anche gli studenti e le studentesse delle classi 4 E e 5 D del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois.

Ieri, le due cabine elettriche del parcheggio del punto vendita della Lidl di via Andrè Marie Ampere sono state messe a nuovo, con opere artistiche realizzate all’insegna creatività e sostenibilità. Due opere di rigenerazione urbana, inserite in un disegno di più ampio respiro geografico, che mirano a comunicare messaggi importanti attraverso un museo a cielo aperto.

L’iniziativa

«Rendere la città più bella è uno degli obiettivi dell'amministrazione. Per questo collaboriamo con tutte le realtà che lavorano sul campo con questo fine: bellezza, giovani e ambiente salveranno il mondo e l'arte di strada diventa protagonista della città», il messaggio del sindaco Paolo Truzzu.

Tante strade, un obiettivo comune: «Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla realizzazione di questa bella iniziativa, che dimostra ancora una volta il nostro legame di con il territorio e i valori comuni di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente», ha detto Roberta Casciello, responsabile Salute e Sicurezza Area Sardegna di E-Distribuzione, che nell’Isola ha già inaugurato una cinquantina di cabine d’autore, insieme a tanti altri progetti di sostenibilità ambientale. Dello stesso avviso anche Tommaso Marino, coordinatore regionale Sviluppo Lidl: «La sostenibilità è parte integrante della nostra strategia aziendale, pertanto abbiamo proposto agli studenti di tradurre l'importanza del fare scelte consapevoli per il pianeta, e per la tutela delle risorse che ci offre, in immagini che potessero parlare all'intera comunità locale».

I ragazzi

E gli studenti, coordinati dai professori Monica Carrara e Domenico Di Caterino, hanno preso parte al progetto con entusiasmo e consapevolezza, con l’emozione di poter fare qualcosa per la comunità. «Accogliendo questo progetto abbiamo offerto loro un'esperienza concreta di intervento artistico di riqualificazione con finalità pubblica in grado di veicolare il messaggio importante della sostenibilità ambientale. È fondamentale che la formazione artistica possa entrare in dialogo con il territorio» ha detto la dirigente scolastica Nicoletta Rossi.

