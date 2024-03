Gli studenti danno un calcio al razzismo 

Una mattinata di sport contro il razzismo e la xenofobia. Sotto lo slogan “Diversi perché unici” è andato in scena ieri mattina a Monte Claro il quadrangolare di calcio promosso dalla Città Metropolitana e dal Cagliari Calcio in occasione della XX Settimana di azione contro il razzismo.

In un clima di agonismo e correttezza si sono sfidati gli studenti del Convitto Nazionale, dell’Istituto “Giua”, e dei licei scientifici “Michelangelo” e “Pacinotti”. A trionfare i ragazzi del Convitto, premiati dal sindaco Paolo Truzzu e dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini.

Tra la Città Metropolitana e la società professionistica un impegno sinergico nella lotta alle discriminazioni. «La differenza è un valore», ha sottolineato Truzzu. «Essere diversi è la grande forza di una comunità». Giulini ha spiegato perché sono stati gli studenti i protagonisti della giornata: «Il nostro ruolo è prima di tutto sociale. Vogliamo essere in prima linea, insieme alle scuole, nell’educare a combattere la piaga del razzismo».

A consegnare i restanti premi gli ex rossoblù Beppe Tomasini e Adriano Reginato, Agnese Carnevari dell’Ufficio antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio, e il responsabile dell’Ufficio antirazzismo della Lega Serie A Omar Daffe, il cui auspicio «è che queste giornate in futuro siano organizzate solo per divertimento, senza dover parlare ancora di razzismo». Al termine la Città Metropolitana ha consegnato a ciascun istituto 50 libri sul tema dell’inclusione.

