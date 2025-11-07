Gli studenti colorano le caditoie del porto 

Non solo un valore estetico, ma anche un veicolo educativo. Le caditoie del porto di Arbatax prendono colore e prestigio decorativo con i disegni realizzati dai piccoli studenti coadiuvati da Franco Mascia, artista che ha sposato la proposta di Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente. Ieri mattina, un gruppo di quattordici bambini ha impugnato i pennelli imbevuti di vernice, dando colore alle griglie della banchina di levante. «Il mare inizia dalle caditoie», hanno spiegato Falchi e Irene Murru, assessore all’Istruzione, illustrando lo spirito dell’iniziativa (patrocinata dall’Authority) a cui hanno preso parte, fra gli altri, il comandante del porto, Mattia Caniglia, e gli agenti della polizia locale. «È un’attività che abbiamo promosso per sensibilizzare cittadini e turisti al corretto uso delle caditoie, che purtroppo spesso vengono usate per conferire i rifiuti». Accade spesso che le griglie siano depositarie di spazzatura che poi scivola in mare, inquinando l’ambiente marino. «L’iniziativa - hanno aggiunto Falchi e Murru - è utile sia per limitare gli usi impropri, sia per ottenere punti in più per la Bandiera blu grazie alle attività di sensibilizzazione e anche per mostrare, in vista del gemellaggio con Ponza l’attenzione che dedichiamo alla tutela del mare». (ro. se.)

