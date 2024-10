Gli studenti colorano il degrado 

I più contenti alla fine erano proprio loro. «Penso che l’esperienza di oggi, avere raccolto i rifiuti dalla spiaggia, sia qualcosa che ci porteremo dentro. Un’iniziativa che speriamo che si possa ripetere in futuro», dice Giulia, classe 3B. «Sono sicuro di poter parlare a nome di tutti quelli che sono qua, perché siamo onorati di quello che abbiamo fatto, di avere raccolto la spazzatura e di contribuire a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente», aggiunge Alessandro, della 4A. E poi c’è Sara: «Tutti dovrebbero capire quanto sia importante tenere puliti gli spazi in cui vivono, che siano spiagge, strade e così via».

L’iniziativa

Ieri gli studenti del liceo artistico Brotzu sono stati i protagonisti della mattina dedicata all’ambiente promossa da Cittadinanza Attiva Oikos nell’ambito della rassegna “Ama Quartu summer edition 2024” finanziata dal Comune, culminata con l’inaugurazione del grande murale del mare realizzato dall’artista Manu Invisibile proprio davanti alla rotatoria di Margine Rosso. E proprio gli studenti saranno i protagonisti del proseguo del progetto: sotto la regia di Manu Invisible, dipingeranno altri muri nella zona per scacciare via scarabocchi e degrado.

La giornata è cominciata con la bonifica della spiaggia: armati di guanti e buste un centinaio di studenti hanno portato via plastica, cartacce e altri rifiuti dalla spiaggia sotto la ringhiera, ieri complice il caldo fuori stagione, affollata come d’estate. Poi tutti insieme con Manu Invisible al taglio del nastro del murale: una tavolozza blu dove fluttuano flora e fauna marina, pericolosamente minacciate dalla plastica e dall’inquinamento.

L’artista

«Quest’opera coinvolge tutta la collettività» ha detto Manu Invisibile, «decine e decine di persone che mi hanno aiutato a cominciare dal ripristino della parete. Mi hanno chiesto di proseguire fino all’angolo della strada perché questo angolo così trafficato è la migliore tavolozza per lanciare un messaggio. Ma non voglio farlo da solo, lo faremo con i ragazzi». E infatti, come spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «adesso gli studenti presenteranno delle bozze seguendo il tema dell’azzurro e saranno scelti i muri dove lavorare, sempre con tematiche ambientali».

Il taglio del nastro

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Graziano Milia («iniziative come questa sono importantissime per sensibilizzare i cittadini»), l’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni e l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che ha sottolineato «la riuscita dell’iniziativa». Con loro il vice sindaco e assessore all’ambiente Tore Sanna: «Il nostro plauso va all’associazione Oikos e agli studenti per questa bellissima iniziativa oltre che ovviamente all’artista Manu Invisible che adesso si è reso disponibile a coordinare i ragazzi. La cosa importante è il messaggio che si vuole dare che è quello del rispetto dell’ambiente».

Il murale è stato dipinto sulla casa di un residente della zona, Onorio Petrini, che non ha esitato un attimo a concedere lo spazio. «Vivo qui da 50 anni» ha detto, «e non posso che ringraziare per avere reso il mio muro qualcosa di meraviglioso».

