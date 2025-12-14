Gli studenti celebrano Walt Disney con una mostra su Topolino 

Una mostra su Topolino per celebrare i 125 anni dalla nascita di Walt Disney. A organizzarla è la scuola di via Bach con il taglio del nastro fissato per venerdì dalle 16 e vernissage a cura della professoressa Manuela Arippa. I bambini canteranno alcuni brani e ci sarà anche un atelier dove chi lo vorrà potrà fare il suo disegno. L’esposizione comprende rappresentazioni di Topolino realizzate dagli studenti e ci sarà anche la proiezione con le mostre realizzate negli anni precedenti. Nell’occasione sarà anche possibile visitare la scuola e fare un selfie con Topolino, Pluto e il Grinch.

Altre scuole, altre iniziative. Nella scuola primaria di via Inghilterra gli studenti si sono trasformati in piccoli archeologi. Le quattro classi terze del plesso hanno vissuto un’esperienza affascinante grazie all’incontro con un vero archeologo, che ha accompagnato i bambini alla scoperta dei segreti dello storico e del suo lavoro. I bambini hanno potuto osservare da vicino la cassetta degli attrezzi dell’archeologo, esplorando oggetti e materiali usati quotidianamente sul campo. L’attività ha permesso agli alunni di comprendere in modo concreto il valore della storia e il significato del lavoro scientifico, stimolando curiosità, domande e spirito di osservazione.

