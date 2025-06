Gli studenti campioni regionali di baseball 

I laboratori scolastici ed i tanti progetti sportivi legati al baseball danno i loro frutti: gli studenti dell’istituto comprensivo "Meloni” di Domusnovas hanno sbaragliato a Cagliari i colleghi di San Giovanni Suergiu e di Quartucciu laureandosi campioni regionali studenteschi di “Baseball a 5”.

Un grande riconoscimento per gli 11 studenti (Lorenzo Adamo, Davide Brodu, Rebecca Cera, Maria Chiara Desogus, Gianmarco Di Vico, Melania Fonnesu, Asia Lusci, Sara Mereu, Samuele Piscedda, Marco Porcu, Manuel Vivarelli), 7 dei quali rappresenteranno la scuola a settembre agli assoluti nazionali di Lignano Sabbiadoro. Grande soddisfazione per Carla Cancedda, docente e referente del progetto. «Contentissimi, da sempre collaboriamo con la società Vibraf e mettiamo sempre il baseball al centro dei nostri progetti scolastico - sportivi. Uno sport che è una piccola palestra di vita che promuove valori importanti quali psicomotricità di base, spirito di squadra, fair play e rispetto delle regole e degli avversari». Stessa emozione per la dirigente scolastica Marta Putzulu: «Il baseball si conferma re degli sport a Domusnovas. Un grosso grazie ai tecnici della Vibraf Emilio ed Ivano Gessa ed alla nostra referente Carla Cancedda».

