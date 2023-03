Gli studenti archivisti vanno alla scoperta della scuola dei nonni 

Proseguono gli incontri degli studenti della media Porcu Satta all’archivio storico comunale di via Dante. Da qualche tempo gli alunni si sono trasformati in provetti archivisti immergendosi tra documenti antichi dal fascino particolare.

In questa occasione, che segna quasi la fine del percorso formativo, hanno analizzato i registri di prima, seconda, terza e quarta elementare dell'anno scolastico 1912-1913 che hanno dato tantissimi spunti di riflessione ai ragazzi. Anni in cui la scuola era molto diversa da oggi.

Si è visto come per la maggior parte dei bambini dell'epoca la vita non era semplice, e talvolta “attendere alle faccende domestiche” o lavorare, era più importante dello studio. I libri di testo ora tanto odiati, erano invece un sogno per chi allora non se li poteva permettere, ed è stato spiegato che chi nasceva in certe famiglie molto spesso aveva un destino già segnato, in relazione anche al proprio sesso.

Il viaggio nella scuola del tempo che fu, era stato intrapreso con gli studenti della Porcu Satta già nei mesi scorsi. Nei precedenti incontri i ragazzi, armati di lente di ingrandimento, si erano cimentati nella lettura di documenti originali scritti in corsivo, dove si indagava sulle malefatte compiute dall'incorreggibile maestro Guomo. Inoltre avevano letto alcune testimonianze che denunciavano la drammatica condizione delle famiglie povere nell'Italia post unitaria.

