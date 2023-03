Gli studenti alla scoperta di Deledda e Gramsci 

Gramsci, Grazia, Ghilarza, Galtellì: ha preso il via il progetto “Le quattro G della cultura”, ideato, promosso e coordinato dall’insegnante Valeria Manca in sinergia con le amministrazioni comunali e gli istituti comprensivi di Ghilarza e Galtellì.

Il progetto consiste in un laboratorio letterario-artistico, che si svolge in orario extracurricolare con la partecipazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. «Il progetto - spiega Manca - punta non solo a promuovere la conoscenza dei due grandi intellettuali sardi Antonio Gramsci e Grazia Deledda, soprattutto il loro aspetto umano, moderno e attuale». È il secondo anno che il gemellaggio con Galtellì si svolge. Il 9 maggio gli alunni di Ghilarza della secondaria saranno ospiti dei compagni di Galtellì e verranno accompagnati nel percorso del romanzo “Canne al Vento “ mentre il 16 maggio Valeria Manca e gli alunni del laboratorio accoglieranno gli ospiti che effettueranno il percorso itinerante gramsciano, toccando i luoghi di Ghilarza evidenziati nelle “Lettere dal carcere” con citazioni, poesie, riflessioni e canzoni rap.

Nel pomeriggio sarà presentata la mostra su Gramsci e Deledda e che sarà inaugurata il 17 maggio. «Vorrei ringraziare la dirigente scolastica Marina Enna – sottolinea la coordinatrice del progetto - che ha creduto nell’alto valore educativo». ( s. c. )

