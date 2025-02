Gli studenti alla scoperta della nave Diciotti della Guardia Costiera 

I primi duecento studenti hanno visitato ieri la Nave Diciotti, unità maggiore della Guardia Costiera in porto a Cagliari da lunedì, in occasione dell’evento internazionale organizzato dalla Direzione marittima cagliaritana e dall’Agenzia europea Frontex. E le visite a studentesche e cittadini sono iniziate ieri e andranno avanti anche oggi (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19) e domani (dalle 9,30 alle 12,30).

Anche per i prossimi due giorni si ipotizza di far salire a bordo della nave centinaia di persone, soprattutto studenti. «Ospitare la nave ammiraglia della Guardia Costiera nel porto di Cagliari», sottolinea il comandante della direzione marittima di Cagliari, il contrammiraglio Giovanni Stella, «è importante perché consente di coinvolgere le scolaresche, facendo così conoscere da vicino ai più giovani il mondo della Guardia Costiera. E questo avviene in occasione del meeting internazionale di Frontex e dei festeggiamenti del 160esimo anniversario delle Capitanerie di Porto».

La Nave Diciotti ha una lunghezza di 94,20 metri e una larghezza di 16,60: raggiunge una velocità massima di 18 nodi. Viene utilizzata per numerose attività: in particolare per la ricerca e salvataggio di persone in mare. (m. v.)

