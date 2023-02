Gli studenti al Centro trasfusionale 

Un’insolita lezione di solidarietà ieri mattina per gli studenti di due quinte del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea. Nella sala d’attesa del Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino 25 allievi si sono dati appuntamento per effettuare la loro prima, o in alcuni casi la seconda, donazione di sangue. Ad accompagnarli il professor Marcello Saba, che coi colleghi Maurizio Casu e Stefano Pilia, referenti del progetto, porta avanti la collaborazione con la struttura sanitaria oristanese.

«Una tradizione consolidata per il nostro istituto: accompagniamo i ragazzi a donare il sangue tre volte l’anno, nella speranza che per loro possa diventare un’abitudine. Abbiamo coinvolto circa 70 giovani – spiega il professor Saba – Prima prepariamo gli studenti con momenti formativi a scuola, grazie alla collaborazione dei medici del Centro trasfusionale e dell’associazione Thalassazione, cerchiamo di far comprendere loro quanto sia importante questo gesto, in particolare in Sardegna che deve fare i conti con un’elevata incidenza della talassemia. Poi proponiamo loro l’esperienza della donazione».

La collaborazione con le scuole è fondamentale, conferma il dottor Mauro Murgia, responsabile del Centro trasfusionale «perché spesso si tratta del primo approccio alla donazione del sangue e grazie a occasioni come questa si diventa donatori abituali».

RIPRODUZIONE RISERVATA